Политолог Сеитова назвала вердикт суда ООН по иску Украины провалом Киева

Как отметила в беседе с РИА Новости политолог Эльвина Сеитова, в последние годы официальный Киев вел международную политику «дипломатического гопничества» и все свои инициативы и решения старался продвигать агрессией, спекуляциями и нахрапом, так что и процесс «Украина против России» в Международном суде ООН в Гааге не стал исключением.