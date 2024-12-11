В Госдуме предложили ввести ограничения на продажу алкоголя: "Госуслуги" в помощь

Депутат Свинцов стал автором идеи продавать алкоголь только по спецотметке на "Госуслугах"Телеграм-канал "SHOT" узнал от своих источников, что депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов предложил ограничить продажу спиртного в России.