В Госдуме предложили ввести ограничения на продажу алкоголя: "Госуслуги" в помощь

Депутат Свинцов стал автором идеи продавать алкоголь только по спецотметке на "Госуслугах"Телеграм-канал "SHOT" узнал от своих источников, что депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов предложил ограничить продажу спиртного в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии