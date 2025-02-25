Стало известно, сколько пермяков получили травмы на скользких тротуарах

За зиму травмы в Перми получили 262 человека, из них 23 — на улично-дорожной сети. Об этом на пленарном заседании пермской гордумы сообщил замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов, отвечая на вопрос депутата Антона Мелюхина.
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