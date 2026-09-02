Двое пенсионеров из Коряжмы предстанут перед судом за незаконный вылов рыбы

Двое жителей Коряжмы предстанут перед судом за незаконную добычу водных биоресурсов. По версии следствия, мужчины во время нереста установили на Вычегде две рыболовные сети.
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