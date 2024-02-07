Педофилу из Крыма дали 20 лет колонии за изнасилование двух дочерей

Как сообщает СУ СК России по региону, в Крыму прошел судебный процесс, над отцом-извращенцем, который в течение длительного времени подвергал сексуальному насилию девочек, которые были ему родными дочками.
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