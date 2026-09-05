Автобусная экскурсия «Трамвай 302-БИС. Булгаков и его эпоха» со скидкой 20%

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Михаил Булгаков переехал в Москву в 1921 году и сразу полюбил её. Писатель исходил город вдоль и поперёк, а самым его любимым местом был район Патриарших прудов, где он прожил несколько лет.

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