Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Госдума отложила компенсацию советских вкладов до 2027 года

Госдума отложила компенсацию советских вкладов до 2027 года

Обладателям советских сберкнижек придется ждать компенсационных выплат до 1 января 2027 года. Эту дату установили депутаты Госдумы, принявшие закон переносе на год начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.

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