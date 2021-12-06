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Джонсона пока рано считать клоуном

Джонсона пока рано считать клоуном

«Грустно видеть такую великую страну под руководством клоуна», – якобы заявил президент Франции Эммануэль Макрон, имея в виду Великобританию и ее премьера Бориса Джонсона.

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