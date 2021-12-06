Джонсона пока рано считать клоуном

«Грустно видеть такую великую страну под руководством клоуна», – якобы заявил президент Франции Эммануэль Макрон, имея в виду Великобританию и ее премьера Бориса Джонсона.
Популярные статьи
- ОЛЬГА БУДИНА О ЛОВУШКЕ, В КОТОРУЮ ПОПАЛА РОССИЯ: "СКОЛЬКО МЫ БУДЕМ МОЛЧА СИДЕТЬ И ДУМАТЬ?"
- Киевская студентка взорвала Сеть своим заявлением о крутых ДНР и ЛНР и бессмысленной войне
- Сатановский: Или наша медицина способна справиться с заразой, или её, в процессе многолетнего разворовывания теми чиновниками, которые ей руководили и руководят, довели до такого состояния, что ей это уже не под силу.
Свежие комментарии