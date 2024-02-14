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«Летучий голландец» с дураками на борту

«Летучий голландец» с дураками на борту

То, что происходит сейчас в либерально-западном мире, все больше напоминает небезызвестное произведение немецкого поэта Бранта «Корабль дураков» и еще более популярную картину великого Босха с этим же названием.

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