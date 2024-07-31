«Во все тяжкие» на Кубани

Хотя дама я я не из пугливых, но тут такие бездны приоткрылись, что мороз по коже все же пробежал. Не часто посещаю аптеки, стараюсь не пользоваться незнакомыми, но всякое же может быть — в том числе, как оказалось, и вполне годное для российских сериалов по типу "Во все тяжкие" или "Эль Чапо".