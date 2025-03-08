На Украине сообщили об изъятии более $3,3 млн со счетов Фридмана и Авена

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) сообщило об изъятии 137 млн гривен (более $3,3 млн) со счетов компаний, связанных с российскими предпринимателями Михаилом Фридманом и Петром Авеном.
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