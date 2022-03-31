В России завершено следствие по делу экс-дипломата США: Слово за судом

По данным Telegram-канала МВД-МЕДИА, следователи Следственного управления УТ МВД России по ЦФО завершили расследование уголовного дела по обвинению экс-сотрудника американского посольства в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.
По данным Telegram-канала МВД-МЕДИА, следователи Следственного управления УТ МВД России по ЦФО завершили расследование уголовного дела по обвинению экс-сотрудника американского посольства в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.
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