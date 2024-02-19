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РИА Новый день

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Аномальные морозы задержатся на Южном Урале на всю рабочую неделю

Аномальные морозы задержатся на Южном Урале на всю рабочую неделю

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, с 19 по 23 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 градусов и более.

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