Аномальные морозы задержатся на Южном Урале на всю рабочую неделю

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, с 19 по 23 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7 градусов и более.