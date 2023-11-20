Вышедший из порта Темрюка сухогруз потерпел крушение во время шторма

На борту в момент кораблекрушения находились 12 членов экипажа, их пока не нашли.Сухогруз Kafkametler, капитан которого во время рейса из Темрюка в турецкий порт Алиага запросил помощь во время шторма, потерпел крушение у побережья Зонгулдак.
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