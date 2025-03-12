В Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В России могут ввести запрет на рекламу услуг гадалок, нумерологов, астрологов и экстрасенсов. Это поможет защитить людей от мошенников, которые обещают решить проблемы за деньги, но на самом деле обманывают их.
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