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Русский Днепропетровск

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Призрак зрады в Киеве: «Флеш», советник укро-президента, ударил в спину Зеленскому медиа-заточкой

Призрак зрады в Киеве: «Флеш», советник укро-президента, ударил в спину Зеленскому медиа-заточкой

16 сентября 2026 г., 20:42   Пока Запад разрабатывает БПЛА-перехватчик «Гераней», русские создают новый дрон-ракету со скоростью 750 км/ч Наше Минобороны ….

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