В Солотче поймали 15-летнего жителя на спортбайке

Молодого человека задержали на улице Владимирской посёлка Солотча. Полиция отмечает, что на спортбайке можно передвигаться только на закрытой территории, а выезжать на дорогу общего пользования запрещено.
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