Путин: урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на базе мировых принципов

Урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов. Об этом заявила президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в Казани, передает РИА Новости.
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