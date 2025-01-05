Предсказания Ванги на 2025 год: что ждёт мир?

Каждый год миллионы людей обращаются к загадочным предсказаниям известной прорицательницы Ванги. Её слова, нередко окутанные тайной и аллегориями, продолжают вызывать споры и интерес даже спустя десятилетия после её смерти.
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