В преддверии Дня защиты детей судебные приставы проведут горячую линию

В преддверии 1 июня, Международного дня защиты детей, сотрудники УФССП России по Курганской области проведут ряд мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности граждан в вопросах защиты прав несовершеннолетних.
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