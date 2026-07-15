Нигерия: По меньшей мере один человек был убит и несколько ранены после того, как бандиты напали на общину Ондо Угбоджу в районе местного самоуправления Отукпо (LGA), штат Бенуэ, ранним утром по местному времени 13 июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии