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Царьград

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СК РФ возбудил дело против солдата из-за связи с \"Азовом\"

СК РФ возбудил дело против солдата из-за связи с \"Азовом\"

Главное военное следственное управление СК России открыло уголовное дело против Дмитрия Лысокобылки, обвиняемого в связи с террористической организацией \"Азов\" и участии в её деятельности вблизи Изюма с 2025 года.

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