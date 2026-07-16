СК РФ возбудил дело против солдата из-за связи с \"Азовом\"

Главное военное следственное управление СК России открыло уголовное дело против Дмитрия Лысокобылки, обвиняемого в связи с террористической организацией \"Азов\" и участии в её деятельности вблизи Изюма с 2025 года.
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