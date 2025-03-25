Где в России находятся самые необычные леса?

Пятая часть мировых запасов леса приходится на Россию.Куршская коса. Танцующий (пьяный) лесГде: Калининградская область, национальный парк «Куршская коса»Удивительно,- лес кружится в танце, но никто не знает почему.
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