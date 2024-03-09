Небольшое обновления для Baldur's Gate 3 облегчает жизнь в многолюдных местах Обно...

Небольшое обновления для Baldur's Gate 3 облегчает жизнь в многолюдных местахОбновление 1,006,500 для Baldur’s Gate 3 уже доступно на PC и PlayStation, и это небольшое обновление исправляет некоторые сбои, с которыми сталкивались игроки.
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