Есть основания полагать, что ВС РФ добьют ВСУ: ряд заявлений Путина об обстановке по украинскому вопросу

Есть основания полагать, что ВС РФ добьют ВСУ. Россия готова работать по украинскому урегулированию с Европой, но они «пытаются нас водить за нос», рассказал президент России Владимир Путин в ходе общения с мурманскими моряками.
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