Орловские чиновники выиграли московскую премию за «человекоцентричность»

В Правительстве Москвы подвели итоги всероссийской профессиональной премии «В Кадре», отмечающей лучшие практики управления персоналом, найма и развития талантов в государственном секторе и крупнейших корпорациях страны.
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