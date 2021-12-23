Вирусолог заявил, что омикрон-штамм может быть сигналом к окончанию пандемии

Ученый рассказал об интересном свойстве нового варианта коронавирусаАкадемик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов предположил, что штамм COVID-19 «омикрон» может стать последним вариантом и, несмотря на свою заразность, остановить пандемию.