Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях Адам, дающий имена животным. «Абердинский бестиарий».
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Бестиарии: средневековые легенды о мифических и реальных зверях Адам, дающий имена животным. «Абердинский бестиарий».
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