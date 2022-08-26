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Противолодочная авиация Тихоокеанского флота совершила облёт района акватории Тихого океана размером более 5 тысяч квадратных километров

Противолодочная авиация Тихоокеанского флота совершила облёт района акватории Тихого океана размером более 5 тысяч квадратных километров

В ходе полётов экипажи двух самолётов Ил-38Н и Ил-38 в составе отряда выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводными кораблями, обозначающими условного противника.

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