Какие сервисы работают в Барнауле после атаки на дата-центры "Яндекса" ?

Выяснили, какие приложения столкнулись с проблемами и чем их можно заменить После атаки беспилотников 8 октября 2026 года на дата-центр "Яндекса" в Рязанской области, пользователи массово столкнулись со сбоями в работе популярных российских сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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