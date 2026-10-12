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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Какие сервисы работают в Барнауле после атаки на дата-центры "Яндекса" ?

Какие сервисы работают в Барнауле после атаки на дата-центры "Яндекса" ?

Выяснили, какие приложения столкнулись с проблемами и чем их можно заменить После атаки беспилотников 8 октября 2026 года на дата-центр "Яндекса" в Рязанской области, пользователи массово столкнулись со сбоями в работе популярных российских сервисов.

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