"Россия была права": Власти Армении решили признаться

Глава Минэкономики подтвердил проблемы, ранее озвученные русскими СМИВ конце августа телеграм-канал "Mash" писал, что в армянской клубнике, отравленной на продажу в Россию, был обнаружен пестицид, из-за которого может пострадать эндокринная система.