МИД России отреагировал на призыв Рютте расширить помощь Украине

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подчеркивая необходимость расширить поддержку Украины, заявил, что союзникам важно усилить военную помощь, чтобы повлиять на ход боевых действий.
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