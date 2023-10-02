Схваченный в Белоруссии диверсант СБУ обвинил Киев в предательстве

Обвиняемый по делу в совершении теракта в отношении российского самолёта в Мачулищах заговорил.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", в конце декабря нынешнего года на военном аэродроме под Минском "Мачулищи" была совершена диверсия в отношении базировавшегося там российского самолета ДРЛО А-50.