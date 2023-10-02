Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • светлана шаталова
    Уже выросла тупая дрянь17-летняя школьни...
  • Валерий Каулин
    Если граждане учтут особенности отечественного отношения к пенсионерам, я государству не завидую. Возьмутся все хором...Почти половина на...
  • Виталий Рудзит
    Давно пора поставить....Мораторий на гран...

Схваченный в Белоруссии диверсант СБУ обвинил Киев в предательстве

Схваченный в Белоруссии диверсант СБУ обвинил Киев в предательстве

Обвиняемый по делу в совершении теракта в отношении российского самолёта в Мачулищах заговорил.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", в конце декабря нынешнего года на военном аэродроме под Минском "Мачулищи" была совершена диверсия в отношении базировавшегося там российского самолета ДРЛО А-50.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх