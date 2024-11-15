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18 штатов США подали в суд на SEC за неконституционное вмешательство в криптов...

18 штатов США подали в суд на SEC за неконституционное вмешательство в криптов...

18 штатов США подали в суд на SEC за неконституционное вмешательство в криптовалютную индустриюВ США 18 штатов подали иск против Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и пяти её комиссаров, обвиняя их в неконституционном превышении полномочий и вмешательстве в криптовалютную индустрию, капитализация которой составляет уже $3 трлн.

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