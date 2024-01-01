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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о победе в миксте со счетом 6:0, 6:0: «Рада, что в моей пекарне появился еще один повар»

В миксте на United Cup они обыграли Сару Соррибес-Тормо и Алехандро Давидовича-Фокина со счетом 6:0, 6:0 и вышли в четвертьфинал.

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