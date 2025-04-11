Площадь пожаров в лесах Забайкалья по сравнению с 2024 годом выросла в 10 раз

Замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Артём Чулков заявил, что площадь пожаров в лесах Забайкалья по сравнению с 2024 годом выросла в десять раз, пройденная огнём площадь уже составила 63 тыс.