Зарубежная пресса

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Выходки британского эсминца в Чёрном море сродни безумию

Выходки британского эсминца в Чёрном море сродни безумию

Проход британского эсминца Defender вблизи острова Крым кажется безумием, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

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Zainjka minina
БРАВО . ХИТЧЕНС !!! Хоть один ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ человек в Британии !!! Но я бы хотела подчеркнуть !!! КРЫМ АСЕГДА БЫЛ ТЕРРИТОРИЕЙ РОССИИ !!!! ОН и находится на российской земле !!! А Фолкленды - то -- ТЕРРИТОРИЯ Аргентины и расположены далековато от Британии !!!
Леонид Руси
Надо же... англичанин, а умничка... Теперь мы знаем, что там не все идиоты, сбежавшие из дурдома, но есть один нормальный и честный
Борис Осипов

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