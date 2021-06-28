Выходки британского эсминца в Чёрном море сродни безумию

Зарубежная прессаПолитикаВыходки британского эсминца в Чёрном море сродни безумиюПроход британского эсминца Defender вблизи острова Крым кажется безумием, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьZainjka mininaБРАВО . ХИТЧЕНС !!! Хоть один ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ человек в Британии !!! Но я бы хотела подчеркнуть !!! КРЫМ АСЕГДА БЫЛ ТЕРРИТОРИЕЙ РОССИИ !!!! ОН и находится на российской земле !!! А Фолкленды - то -- ТЕРРИТОРИЯ Аргентины и расположены далековато от Британии !!!Леонид РусиНадо же... англичанин, а умничка... Теперь мы знаем, что там не все идиоты, сбежавшие из дурдома, но есть один нормальный и честныйБОБорис ОсиповКомментировать
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