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Татар-информ

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В РТ 22 тыс. организаторов выборов пройдут обучение перед осенним голосованием

В РТ 22 тыс. организаторов выборов пройдут обучение перед осенним голосованием

Фото: пресс-служба ЦИК РТ Центральная избирательная комиссия Татарстана продолжает программу подготовки организаторов предстоящих выборов в Государственную Думу России – всего обучение должны пройти около 22 тыс.

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