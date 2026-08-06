В РТ 22 тыс. организаторов выборов пройдут обучение перед осенним голосованием

Фото: пресс-служба ЦИК РТ Центральная избирательная комиссия Татарстана продолжает программу подготовки организаторов предстоящих выборов в Государственную Думу России – всего обучение должны пройти около 22 тыс.
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