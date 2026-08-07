«ЛизаАлерт» ищет записи с регистраторов для спасения пропавшего пенсионера в Износковском округе

82-летний мужчина из деревни Кукушкино пропал 4 августа, у него возможна потеря памяти. Добровольцы ищут записи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавших в этот день по трассе 29Н-190 в районе деревни Кошняки между 14:00 и 20:00Добровольческий отряд "ЛизаАлерт" просит помощи автомобилистов в поисках 82-летнего Анатолия Лапина из деревни Кукушкино Износковского округа, который пропал 4 августа.