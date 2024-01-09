Душ из кипятка: в Петербурге жилой дом залило горячей водой

Под обжигающий душ попали жители много-квартирного дома в Санкт-Петербурге. В подъезде на первом этаже лопнула труба с кипятком, лестничные клетки превратились в парилки! Выйти из подъезда сухим практически невозможно.
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