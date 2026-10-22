С 26 октября в Московском районе Петербурга начнётся принудительный снос огородов на земле, отведённой под кампус Санкт-Петербургского университета МВД России, поскольку часть владельцев участков не освободила их добровольно после уведомления комитета по контролю за имуществом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-комбриг ВСУ п...
- СБ Почему СВО не зак...
- Шамсулло из Таджи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым