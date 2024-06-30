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Петербургский дневник

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В Петербурге в конце июня выросли цены на новостройки

В Петербурге в конце июня выросли цены на новостройки

В ближайшее время средняя стоимость первички, скорее всего, стабилизируется Цены на новостройки в Петербурге в конце июня по сравнению с концом мая повысились на 1,8 процента, до 249,6 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.

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