В Петербурге в конце июня выросли цены на новостройки

В ближайшее время средняя стоимость первички, скорее всего, стабилизируется Цены на новостройки в Петербурге в конце июня по сравнению с концом мая повысились на 1,8 процента, до 249,6 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.