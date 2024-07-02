«Ландо — молодец, Макс играл грязно»: Оруджев — о борьбе на Гран При Австрии

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что голландец Макс Ферстаппен справедливо получил штраф за столкновение с британцем Ландо Норрисом на Гран При Австрии.
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