Россиянам закрыли доступ к любимым пляжам: больше никаких морских курортов Юлия ЧелкановаНедавний инцидент с разливом мазута на побережье Чёрного моря стал серьёзной тревогой для местных властей и отдыхающих.
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