Глава «Атлантического моста» резко отверг нападки США на Северный поток 2

Глава «Атлантического моста» бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль резко отверг атаку со стороны США на трубопровод Северный поток — 2 в Балтийском море, 15 октября сообщает новостной портал Presseportal со ссылкой на газету Neuen Westfälischen.