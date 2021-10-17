Глава «Атлантического моста» резко отверг нападки США на Северный поток 2

Глава «Атлантического моста» бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль резко отверг атаку со стороны США на трубопровод Северный поток — 2 в Балтийском море, 15 октября сообщает новостной портал Presseportal со ссылкой на газету Neuen Westfälischen.
Глава «Атлантического моста» бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль резко отверг атаку со стороны США на трубопровод Северный поток — 2 в Балтийском море, 15 октября сообщает новостной портал Presseportal со ссылкой на газету Neuen Westfälischen.
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