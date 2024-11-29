Премьер-министр Исиба: Япония держит курс на мирный договор с Россией

Sergiy Che

"«Япония по-прежнему придерживается курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — добавил при этом Исиба." © - у России нет там территориальных "проблем", а мирный договор с холуями пиндосов может только усложнить, а не облегчить ситуацию на ДВ...