Глава ВЦИОМ рассказал о запросе на мир среди россиян

Аксиомой для большинства россиян в вопросе урегулирования украинского кризиса стала необходимость договариваться, однако основой для мира должна стать справедливость любых решений, которая обеспечит в будущем безопасность России, сказал в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.