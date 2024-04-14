Глава ВЦИОМ рассказал о запросе на мир среди россиян

Аксиомой для большинства россиян в вопросе урегулирования украинского кризиса стала необходимость договариваться, однако основой для мира должна стать справедливость любых решений, которая обеспечит в будущем безопасность России, сказал в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
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