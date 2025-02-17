Ведущий Кларксон предложил назначить Путина премьером-министром Британии

Известный телеведущий в Великобритании Джереми Кларксон заявил, что хотел бы на посту главы британского правительства видеть вместо Кира Стармера президента РФ Владимира Путина или других мировых политиков.
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