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Царьград

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Раскрыта личность мужчины, которого застрелили на митинге Трампа

Раскрыта личность мужчины, которого застрелили на митинге Трампа

Погибшим при покушении на политика оказался местный пожарный, закрывший телом свою семью.Губернатор Пенсильвании раскрыл личность погибшего при стрельбе на митинге Дональда Трампа мужчины.

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