В центре Нью-Йорка собрались сотни активистов и требуют остановить обстрелы cектора Газы

Активисты в центре Нью-Йорка требовали прекращения спонсирования ИзраиляПорядка двухсот активистов собрались в здании нью-йоркского вокзала Grand Central, требуя немедленно прекратить обстрелы cектора Газы, а также перестать финансировать Израиль.
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